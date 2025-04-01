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رئيس وزراء ماليزيا يدعو لوقف العنف في ظل تصاعد الهجمات على غزة

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رئيس وزراء ماليزيا يدعو لوقف العنف في ظل تصاعد الهجمات على غزة

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القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إن هناك حاجة ملحة للنظر في خطط لوقف العنف جراء تصاعد الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية تزامنًا مع الاحتفال بعيد الفطر.


وأضاف أنور - حسبما أوردت صحيفة (مالاي ميل) الماليزية - أن الهجمات التي نفذتها إسرائيل منذ 18 مارس نقضت اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع حماس وأحبطت جهود السلام التي يتم التخطيط لها.


وشدد أنور - خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - على وجود حاجة ملحة لوضع خطط أخرى لوقف العنف.


من جهته، كرر أردوغان موقفه الثابت لمواصة التضامن مع الفلسطينيين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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