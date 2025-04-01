شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: مقتل شخصين وإصابة آخرين خلال هجوم على دورية للأمن بريف دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات السورية مقتل عنصرين وإصابة آخرين من بقايا النظام السابق خلال هجوم لهم على دورية للأمن العام بريف دمشق.

وفي سياق آخر، أعلنت سوريا، أمس الأحد، تشكيل الحكومة الجديد، الذى شمل عددا من الوزراء للحقائب الوزارية المختلفة.

عُين مازن الصالحانى وزيرا للسياحة فى الحكومة السورية الجديدة، ومحمد سامح حامض وزيرا للرياضة والشباب ومحمد صالح وزيرا للثقافة، ومصطفى عبد الرزاق وزيرا للأشغال والإسكان والذى قال دور الوزارة أساسى فى إعادة الإعمار.

كما عين أحمد الشرع محمد عبد الرحمن تركو وزيرا للتربية والتعليم فى الحكومة السورية الجديدة، والذى أكد العمل على تدعيم المناهج بالأنشطة الرقمية، وأمجد بدر وزيرا للزراعة، عبد السلام هيكل وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات، ورائد الصالح وزيرا للطوارئ والكوارث، محمد عنجرانى وزيرا للإدارة المحلية، ومصعب نزال العلى وزيرا للصحة، ونضال الشعار وزيرا للاقتصاد فى الحكومة السورية الجديدة.

وكلف الشرع محمد يسر برنية بوزارة المالية فى الحكومة السورية الجديدة، ومحمد البشير وزيرا للطاقة، وهند قبوات وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل، ومروان الحلبى وزيرا للتعليم العالى فى الحكومة السورية الجديدة، ومحمد أبو الخير شكرى وزيرا للأوقاف، ومظهر الويس وزيرا للعدل فى الحكومة السورية الجديدة.