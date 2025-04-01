الرئيس الإيطالي يعرب عن أسفه إزاء "العنف غير المقبول" في الشرق الأوسط

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القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، عن أسفه إزاء "العنف غير المقبول" في الشرق الأوسط.



وقال ماتاريلا - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية - "من المؤلم أن نلاحظ، مرة أخرى هذا العام، قلاقل مثارة خلال شهر رمضان بسبب العنف غير المقبول والتوترات المستمرة خاصة في الشرق الأوسط".



وأعرب ماتاريلا عن تضامنه مع المدنيين الأبرياء الذين يعانون من الآثار المأساوية للأزمات الجارية وأمله في أن يتم احترام رسالة السلام والأخوة التي تدعو لها جميع الأديان.