البرهان: لن تكتمل فرحة النصر إلا بالقضاء على آخر متمرد في السودان

شدد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، على "أننا لن نساوم ولن نفاوض"، في ظل سيطرة الجيش السوداني على الخرطوم واستمرار الحرب مع "قوات الدعم السريع".

ولفت، في كلمة متلفزة، إلى أنّ "الحرب فعلت بالوطن والشعب أسوأ ما تفعله الحروب"، مضيفًا "لن نفرط في تضحيات شهدائنا"، و"لن تكتمل فرحة النصر إلا بالقضاء على آخر متمرد في آخر بقعة من أرض السودان".

وأوضح البرهان "أننا نقف من جميع المواطنين على مسافة واحدة"، وشدد على أنّه "لا تراجع عن هزيمة وسحق مليشيا آل دقلو الإرهابية"، معتبرًا أنّ قوات الدعم السريع "ارتكبت أشد الانتهاكات فظاعة بحق الشعب السوداني".

ومنذ منتصف نيسان 2023 يشهد السودان صراعا عسكريا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 ألف شخص، ونزوح أكثر من 14 مليونا، وفق الأمم المتحدة.