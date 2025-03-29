شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : السعودية تعلن رسمياً يوم غداً الاحد أول ايام عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، أن المحكمة العليا قررت أن يوم غد الأحد الموافق 30 مارس 2025م، هو أول أيام #عيد_الفطر المبارك لهذا العام 1446هـ.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : السعودية تعلن رسمياً يوم غداً الاحد أول ايام عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.