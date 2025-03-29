اللواء شقير: لبنان لم يتنازل عن ملكية مزارع شبعا ولم يقارب الملف في اجتماع جدة

أعلن المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، في تصريح لقناة "الجديد"، أنّ "الجانب اللبناني لم يقارب في اجتماع جدة ملف مزارع شبعا ولم يؤت عليه نهائيًا".

ولفت إلى أنّ "لبنان طالب بترسيم الحدود مع سوريا إلا أن سوريا طلبت التريث حتى تشكيل مؤسساتها الدستورية".

وقال إنّ "لبنان لم يتنازل عن ملكية مزارع شبعا فهذا الملف يُحسم في مجلس الوزراء".