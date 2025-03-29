أعلن المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، في تصريح لقناة "الجديد"، أنّ "الجانب اللبناني لم يقارب في اجتماع جدة ملف مزارع شبعا ولم يؤت عليه نهائيًا".
ولفت إلى أنّ "لبنان طالب بترسيم الحدود مع سوريا إلا أن سوريا طلبت التريث حتى تشكيل مؤسساتها الدستورية".
وقال إنّ "لبنان لم يتنازل عن ملكية مزارع شبعا فهذا الملف يُحسم في مجلس الوزراء".
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء شقير: لبنان لم يتنازل عن ملكية مزارع شبعا ولم يقارب الملف في اجتماع جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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