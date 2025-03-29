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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية.. تراجع ستاندارد آند بورز الأوسع نطاقًا بنسبة 2% والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الأسهم الأمريكية بشدة في تعاملات ظهيرة الجمعة، عقب صدور بيانات اقتصادية أظهرت تراجعًا كبيرًا في ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة واستمرار معدل التضخم المرتفع.
وتراجع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا بنسبة 2% في حين يتجه نحو خسارة كل مكاسب بداية الأسبوع، ليواصل المؤشر تراجعه للأسبوع الخامس خلال الستة أسابيع الأخيرة.
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 7ر2% خلال التعاملات وتراجع سهم لولوليمون أثليتيكا للملابس الرياضية بنسبة 8ر14% ليقود تراجع السوق ككل، رغم إعلان الشركة تحقيق زيادة في أرباحها عن توقعات المحللين خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وأضافت لولوليمون أن التعريفات الجمركية وتغير سعر الصرف ربما تكون مسؤولة عن نحو نصف الانخفاض المتوقع في مقياس رئيسي للأداء، وهو مقدار الربح الذي يمكنها تحقيقه من كل دولار واحد من الإيرادات.
كان أظهر تقرير صادر عن جامعة ميشيجان تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي بأكثر من التقديرات السابقة، وفقا لمؤشر جامعة ميشيجان الصادر الجمعة.
وتراجع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا بنسبة 2% في حين يتجه نحو خسارة كل مكاسب بداية الأسبوع، ليواصل المؤشر تراجعه للأسبوع الخامس خلال الستة أسابيع الأخيرة.
نتائج مؤشرات الأسهم الأمريكيةوفقد مؤشر داو جونز الصناعي 722 نقطة أي بنسبة 7ر1% بحلول الساعة الواحدة و12 دقيقة ظهرا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 7ر2% خلال التعاملات وتراجع سهم لولوليمون أثليتيكا للملابس الرياضية بنسبة 8ر14% ليقود تراجع السوق ككل، رغم إعلان الشركة تحقيق زيادة في أرباحها عن توقعات المحللين خلال الربع الأخير من العام الماضي.
ثقة المستهلكين في أمريكاوحذرت الشركة من احتمال تباطؤ نمو الإيرادات خلال العام الحالي بسبب تراجع إنفاق المستهلكين نتيجة القلق ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد، بحب كالفين ماكدونالد الرئيس التنفيذي للشركة.
وأضافت لولوليمون أن التعريفات الجمركية وتغير سعر الصرف ربما تكون مسؤولة عن نحو نصف الانخفاض المتوقع في مقياس رئيسي للأداء، وهو مقدار الربح الذي يمكنها تحقيقه من كل دولار واحد من الإيرادات.
كان أظهر تقرير صادر عن جامعة ميشيجان تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي بأكثر من التقديرات السابقة، وفقا لمؤشر جامعة ميشيجان الصادر الجمعة.