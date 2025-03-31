ناجي الأسطا يستمتع بوقته مع إبنته الصغرى "ماريا" - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني ناجي الأسطا صورة له على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها مع ابنته الصغرى ماريا.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة من خلال الاعجابات و التعليقات خصوصا مع ماريا و ملامحها الناعمة والجميلة والتي شبهها كثر لوالدها.

و علق المتابعون مشيرين الى ان ماريا قد كبرت كثيرا منذ اخر منشور شاركه ناجي لها على صفحته و هي تعد نقطة ضعف والدها وهو متعلق بشكل كبير بها وقد عبر عن ذلك في عدة لقاءات ومقابلات.