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ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني ناجي الأسطا صورة له على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها مع ابنته الصغرى ماريا.
وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة من خلال الاعجابات و التعليقات خصوصا مع ماريا و ملامحها الناعمة والجميلة والتي شبهها كثر لوالدها.
و علق المتابعون مشيرين الى ان ماريا قد كبرت كثيرا منذ اخر منشور شاركه ناجي لها على صفحته و هي تعد نقطة ضعف والدها وهو متعلق بشكل كبير بها وقد عبر عن ذلك في عدة لقاءات ومقابلات.
كانت هذه تفاصيل خبر ناجي الأسطا يستمتع بوقته مع إبنته الصغرى "ماريا" - بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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