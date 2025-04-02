كلوي كارداشيان تستعرض رشاقتها المميزة بلوك رياضي ضيق

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان الجمهور في أحدث إطلالتها من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، من احدث جلسة تصوير خاصة لها، ظهرت فيها بلوك رياضي ضيق إستعرضت من خلاله رشاقتها، فكانت ترتدي كروب توب ذيق باللون الازرق من دون أكمام، مع سروال رياضي ضيق، و تركت شعرها القصير منسدلاً، مع مكياتج هادئ أظخرت من خلاله جمال وحهها.



وفي وقت سابق، في الحلقة الأولى من البودكاست الجديد الخاص بها، أوضحت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان الشائعات التي تقول إنها ارتبطت بحبيب شقيقتها السابق كورتني كارداشيان ووالد أولادها سكوت ديسيك.

وخلال حديثهما قالت كلوي لسكوت: "كنت الشخص الأول الذي تم طلبه للظهور في البودكاست الخاص بي. ثم كان سؤالي الأول... هل ارتبطت أنا وأنت من قبل؟"

وبشكل كلاسيكي، مازح سكوت بأنهما ارتبطا بينما أوضحت كلوي أنهما لم يفعلا ذلك قط: "لا، لم يحدث ذلك". واشار سكوت الى أن الصحف الشعبية غالبًا ما تتكهن بأنه يواعد إحدى أفراد عائلة كارداشيان أو جينر. وقال: "كل أسبوع كنت أجمع أختًا مختلفة حامل". وتابع: "كل يوم، كان والدي يقولان لي، هل حملت كلوي؟ فأقول لهم، نعم يا أبي، حملت كلوي، فيقولون لي، حسنًا" وأضافت كلوي: "لم تجعلني أحمل أبدًا".

