شكرا لقرائتكم خبر عن انباء عن مقتل الذراع الايمن للحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية بمقتل أحمد علي جعفر، وكيل وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، جراء غارة جوية استهدفت موقعًا للحوثيين في منطقة الشعوب بالعاصمة صنعاء مساء أمس.

ويُعتبر جعفر من أبرز قيادات الجماعة، حيث كان مقربًا من عبدالكريم الحوثي، وزير الداخلية في حكومة الحوثيين وأحد أهم الشخصيات النافذة داخل الجماعة، والذي يُنظر إليه كرجلها الثاني بعد عبدالملك الحوثي.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الغارة التي استهدفت جعفر تسببت في خسائر كبيرة بين القيادات الحوثية المتواجدة في الموقع المستهدف، وسط تكتم شديد من قبل الجماعة حول عدد القتلى والجرحى.

ويأتي هذا الاستهداف في سياق سلسلة من الغارات المكثفة التي تنفذها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في صنعاء ومحافظات أخرى، ردًا على الهجمات البحرية التي تشنها الجماعة في البحر الأحمر.

ويرى مراقبون أن مقتل جعفر قد يشكل ضربة قاسية للمنظومة الأمنية الحوثية، خاصة أنه كان أحد أبرز القيادات المشرفة على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية داخل الجماعة. كما قد تؤدي هذه التطورات إلى تصعيد عسكري جديد، في ظل استمرار المواجهات بين الحوثيين والقوات الأمريكية وحلفائها.

في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحوثيين حول مقتل جعفر، وسط محاولات من قبل الجماعة لاحتواء تداعيات الضربة والتكتم على حجم الخسائر الحقيقية.



