شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وإنتر ميلان.. من يتفوق؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �اراة قوية ستجمع بين بايرن ميونخ وإنتر ميلان، غدًا الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا . وفيما يلي تاريخ مواجهات الفريقين، والذي يشهد تفوقًا للبافاري: التقى الفريقان في 9 مباريات. فاز بايرن ميونخ في 5 مباريات. فاز إنتر ميلان في 3 مباريات. حسم التعادل مباراة واحدة. سجل لاعبو بايرن 13 هدفًا. سجل لاعبو إنتر 9 أهداف

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