تكنولوجيا: تسريب فيديو عملي يكشف عن كاميرا Zeiss ضخمة بقياس 35 ملم في Vivo X200 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع بداية الأسبوع الجديد، من الجدير إلقاء نظرة على أحدث التسريبات المتعلقة بهاتف Vivo X200 Ultra، والتي خرجت مؤخرًا من الصين. ورغم عدم تأكيد أن الصور والفيديوهات المتداولة تعكس التصميم النهائي للهاتف الرائد بكاميرا Zeiss لعام 2025، إلا أن المؤشرات تستحق التوقف عندها.

في البداية، كانت أول صورة لوحدة اختبار Vivo X200 Ultra باللون الأحمر الفاتح قد ظهرت قبل بضعة أسابيع، لكن الجديد الآن هو تسريب مقطع فيديو عملي للهاتف، نُشر على منصة التواصل الاجتماعي الصينية “Little Red Book”، والتي باتت تحظى بشعبية خارج الصين أيضًا.

لاحقًا، انتقل الفيديو إلى منصة Weibo، مرفقًا ببعض الصور العملية التي تُظهر بوضوح علامات “Vario-Apo-Sonnar” و”1.69-2.27 / 14-85mm Asph” المحفورة على وحدة الكاميرا.

تتوافق هذه العلامات مع المواصفات المسربة سابقًا لأول عدسة 35 ملم من Vivo، والتي أكدها بعض المسربين وكذلك مدراء من الشركة.

وتُظهر الصور والفيديو مدى ضخامة وحدة الكاميرا الخلفية، والتي تضم ثلاثة مستشعرات رئيسية تتراوح أحجامها من 1/1.28 بوصة إلى 1/1.4 بوصة، مما يستدعي تصميمًا يوفر لها مساحة كافية. كما أن الوحدة تدمج أيضًا مثبتًا بصريًا OIS بقدرة 3x، إلى جانب كاميرا تليفوتوغرافي بدقة 200 ميجابكسل ذات فتحة أوسع.

ومن اللافت أن بروز الكاميرا يبدو سميكًا لدرجة تقارب سُمك هيكل الهاتف نفسه. أما اللوحة الخلفية للهاتف، باللون الفضي هذه المرة، فتتميز بملمس محكم يمتد حتى منتصف وحدة الكاميرا الدائرية. ويقع الفلاش LED، إلى جانب مستشعر متعدد الأطياف، في الزاوية العلوية اليسرى من الواجهة الخلفية.

في المقابل، تُظهر الواجهة الأمامية للهاتف شاشة منحنية رباعية الجوانب، وإن كانت الشاشة مغلقة في الصور الحالية. ومن جهة اليمين، يظهر زر مخصص لتشغيل الكاميرا بسهولة، في إضافة عملية لهواتف التصوير الاحترافي.

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