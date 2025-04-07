شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال بيدري عن مواجهة دورتموند والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث بيدري، نجم برشلونة ، عن المواجهة المرتقبة أمام بوروسيا دورتموند، والتي ستقام يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا . وقال بيدري: ” بوروسيا فريق جيد. المباراة التي لعبناها هناك كانت غريبة، لكنها انتهت بشكل جيد. وسنحاول الفوز عليهم مرة أخرى. نحن في مستوى مميز، وهم في الدوري ليسوا في أفضل حالاتهم، لكن في دوري الأبطال لا يمكن التنبؤ بشيء”. وفيما يخص المراوغات المميزة التي يقوم بها في الملعب، قال بيدري: “نعم، بالتأكيد، تشعر بشيء خاص عندما تقوم بمراوغة جميلة ويصفق لك الملعب بأكمله. لكن يجب أن تكون عمليًا أكثر. كثير من الناس يسألني إن كنت أفكر في المراوغات أو أتدرب عليها، لكن لا. لم أشاهد فيديو لأقلد مراوغة. هو فقط إحساس، لا يوجد تفسير. عندما تكون في الملعب، رأسك يعمل وحده. لا يوجد وقت للتفكير

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