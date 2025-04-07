شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ قادر على إيذاء إنتر ميلان رغم الصعوبات! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �تعد نادي بايرن ميونخ لمواجهة من العيار الثقيل أمام إنتر ميلان، غدًا الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ، وسط تحديات كبيرة أبرزها الغيابات العديدة في صفوف الفريق البافاري. رغم هذه الصعوبات،أبدى لاعب بايرن ميونخ كونراد لايمر ثقته في قدرة الفريق على مجابهة العملاق الإيطالي، وقال: “من المحتمل أنه أحد أقوى الخصوم حتى الآن. هم يجيدون الدفاع بشكل ممتاز. لكننا نعلم أيضًا أننا قادرون على إيذائهم”. هذا وقد أضاف: ” “سنواجه خصمًا قويًا جدًا. من أجل مثل هذه المباريات نلعب كرة القدم، وهذا ممتع. ستكون مباراة صعبة للغاية. من الواضح أنهم يملكون جودة عالية جدًا”. وفيما يخص الإصابات التي ضربت الفريق، قال لايمر: “نحن لا نبحث عن أعذار، يجب علينا أن نتكاتف أكثر كفريق ونتجاوز هذا الأمر معًا. لا زلنا نملك ما يكفي من الجودة للفوز، وأنا مقتنع بذلك”. أبرز غيابات البافاري حتى الآن: 1- ألفونسو ديفيز 2- دايوت أوباميكانو 3- هيروكي إيتو 4- جمال موسيالا 5- مانويل نوير 6- ألكسندر بافلوفيتش 7- كينغسلي كومان

كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونخ قادر على إيذاء إنتر ميلان رغم الصعوبات! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.