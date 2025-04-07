شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد سيفوز على أرسنال في هذه الحالة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �دث لوبيز كارو، مدرب ريال مدريد السابق، عن المواجهة المرتقبة بين الفريق الملكي وأرسنال والتي ستقام غدًا الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، مؤكدًا أن الريال سيفوز في حال لعب بانضباط دفاعي. وقال لوبيز كارو: “كلا الفريقين يتمتعان بتنافسية عالية، وستلعب التفاصيل الصغيرة دورًا حاسمًا. أي خطأ صغير قد يؤدي إلى الإقصاء.” هذا وقد أضاف:” أعتقد أن ريال مدريد، إذا لعب بانضباط دفاعي، سيكون لديه القوة الهجومية الكافية لقلب موازين المباراة لصالحه. مع ذلك، أود التأكيد على أن التفاصيل الدقيقة ستكون العامل الحاسم في هذه المباراة

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