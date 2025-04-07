انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد أهمية عودة النازحين العراقيين الموجودين في مخيم الهول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل المرشحة السويسرية لمنصب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين كريستين برغنر، وعبّر عن تمنياته بالتوفيق لها في مهماتها"، مشيداً "بتطور العلاقات العراقية السويسرية التي توجت بافتتاح سفارة سوسيرا في بغداد".وشدد السوداني، على "ضرورة التعاون مع المفوضية في مسألة إعادة الاندماج المجتمعي ودعم البنية التحتية في مناطق العودة، والدعم المادي والنفسي والاجتماعي للنازحين"، مؤكداً "أهمية عودة النازحين العراقيين الموجودين في مخيم الهول، وأن تعمل جميع الدول على أخذ رعاياها من المخيم، خصوصاً أنّ العراق بات قريباً جداً من إنهاء إغلاق المخيمات.

وأوضح أنّ "العراق يستضيف آلاف اللاجئين من دول الجوار"، مؤكداً "العمل مع المفوضية لبناء نموذج رائد لمعالجة ملفات النزوح واللجوء في المنطقة".

من جانبها، قدمت برغنر شكرها للسوداني على "دعمه للبعثة السويسرية في بغداد، وأشادت بإجراءات العراق في ملف اللجوء والنزوح، كونه يعد نموذجاً يحتذى به في المنطقة والعالم"، مشيرة إلى "أهمية الاستفادة من خبرات العراق في مجالات العمل الإغاثي وإدارة مخيمات النزوح، بالإضافة إلى خبراته في جانب مكافحة المخدرات وعلاج المدمنين".

