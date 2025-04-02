يارا تشارك متابعيها كواليس تصوير كليب أغنيتها "يا غلاي"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية يارا مقطع فيديو لها مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه و هي تغني أغنيتها الجديدية التي تحمل إسم "يا غلاي" من كواليس تصير كليب العمل، و علق بالقول: "من وراء كواليس يا غلاي".



وأدت يارا الأغنية بصوتها الدافئ المميز وبإحساس عالٍ، ما أضاف بعدًا عاطفيًا للأغنية التي تتميز بكلماتها العميقة والمعبرة، ما جعلها مناسبة تمامًا لمناسبة عيد الحب في 14 شباط.

تأتي "يا غلاي" في قالب رومانسي، إذ تعكس الأغنية مشاعر الحب والتعلق بالحبيب، وتنقل أجواء من الدفء والحنين، من خلال تناغم الألحان مع الكلمات، وتمثل هذه الأغنية أسلوب الغزل العذب، ما يجعلها إضافة مثالية لهذه المناسبة.

الأغنية من كلمات زايد أحمد المري، ألحان طارق المقبل، توزيع موسيقي هشام السكران.

