وصلة رقص تارا عماد وأحمد مالك تشعل السوشيال ميديا

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو جمع الممثلين المصريين أحمد مالك وتارا عماد، من كواليس جلسة تصوير جمعتهما لصالح مجلة بازار.

وقد ظهر الثنائي في الكواليس وهما يرقصان بخفة دم واضحة وتناغم واضح بينهما. وقد شارك أحمد مالك في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل "ولاد شمس"، ووجه رسالة شكر مؤثرة لصناع العمل قائلاً: "أمس انتهينا من التصوير، كانت رحلة طويلة وصعبة، والحمد لله أننا كنا عند حسن ظن الجمهور".

المسلسل نال إعجاب الجمهور والنقاد بفضل الحبكة الدرامية الرائعة والأداء المميز من النجوم، حيث برع الفنان محمود حميدة في تقديم شخصية معقدة لاقت تفاعلاً كبيرًا.

كما وجه مالك الشكر لشقيقه حسن، الذي ساعده في تطوير فكرة العمل، ولفريق العمل، مؤكدًا على أهمية الدور الذي لعبه مهاب طارق في تشكيل شخصيات المسلسل، كما أثنى على دينا كريم لرؤيتها المبدعة. كما وجه شكره الخاص للفنان طه دسوقي الذي وصفه بـ "رفيق الرحلة" ودعمه الكبير طوال العمل.

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