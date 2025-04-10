بيسان إسماعيل تتخطى هذا الرقم بـ هيهات

ميرنا وليد - بيروت - تخطّت الفنانة واليوتيوبر بيسان إسماعيل بأغنيتها الجديدة "هيهات" الـ 13 مليون و500 ألف مشاهدة بأيام قليلة على طرحها عبر يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية:

"شفت السراب بعيني لما قبالي وقفت

شفت الغدر بعيونك لما ضهرك ملت دوّر بعيون الناس

عن حدا مابينقاس

لابدهب لا بألماس

مافي متلي

والحب بيننا سجال

بقلع عيون العدا

الناس قول وأفعال

أفعالك مين الرايدا اللي بيطلع من توبو بيبرد

مصيرك بالكذب تمرض

الفرصة مرة بتنعطى

عطيتك فرص ما بتنعد

كم غلطة ساندت منك

كم مرة ظلمتني بظنك

كم جرح غطيتو عنك بضهرك كنت هيهات يادني هيهات

يحكي عني بعدا

يلي بعيوني مات

كاين ل قلبي فدا".

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