إليكم أحدث أعمال صوفيا مريخ الفنية.. "دابة"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة المغربية صوفيا مريخ أحدث اعمالها الفنية و هي اغنية بعنوان "دابة"، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وذلك بعد عودتها بأغنية "بويا" التي أبصرت النور في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.



أغنية "دابة" من كلمات عمر إلياس، ألحان وتوزيع صوفيا المريخ، بينما صور الفيديو كليب تحت إشراف المخرجة كوثر ترحزاوي.

هذا العمل الجديد يكشف عن إرادة صوفيا القوية في النجاح ورغبتها الصلبة في ترك بصمة واضحة في عالم الفن.

تحمل الأغنية الجديدة طابعاً رومانسياً، و تم تصويرها في أجواء مدينة مراكش الساحرة، حيث تمزج بين الرقة والجمال والأمل، مقدمةً رسالة إيجابية عن الحب وجمال الحياة.

و تقول كلمات الاغنية:

الحب اللي تمنيته راني لقيته فيك

‏قلبي ضرب عمري وليت أموت عليك

‏ضحكة ديالك ديما في بالي ما تفارقني

‏ما تفارقني

‏أنت الحب اللي عوضني على اللي فات

‏حسيت معاك بالفرح الروح عود حيات

‏وليت نشوف الدنيا زوينة ومعاك حلات

‏الدنيا معاك حلات

‏خليت قلبي وبالي ديمة مشغول معاك

‏وقت الشدة ديما غادي تلقاني حداك

‏نعطيك روحي وعيني عمري ما فوتك

‏عمري ما فوتك

‏قلها

‏قلها دابة دابة ليا

‏قلها دابة دابة ليا

نتيا هي

‏نحس براسي وأنا عايشة بعيدة عليك

‏حياتي ظلمة ما عندهاش معنى بلا بيك

‏نبغي كل لحظة نعيشها بين يديك

‏والليل طويل وهذا الحب ساكن فيا

‏كتكون بعيد الحب يكبر يزداد فيا

‏نور عيني أنت الدنيا نشوفها بيك