هكذا أمضت جيسيكا عازار عيد الفطر مع زوجها (صورة)

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الاعلامية اللبنانية جيسيكا عازار صورة لها مع زوجها رجل الاعمال اللبنانية محمد صوفان خلال احتفالهما بعيد الفطر وذلك من على خاصية الستوري على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت جيسيكا مرتدية عباءة سوداء لماعة جميلة للغاية وراقية ايضاً كما ظهر زوجها الى جانبها مرتديا عاءة باللون الابيض وكتبت : عيد سعيد.
وعلى الرغم من ان جيسيكا وزوجها محمد من ديانتين مختلفتين الا انهما متفاهمان للغاية ويحتفلان بكل الاعياد الدينية بشكل منفتح للغاية مما يعزز علاقتهما اذ ييربيان اولادهما في بيئة عائلية سليمة.
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