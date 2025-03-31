تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة إيناس النجار قبل وفاتها

ميرنا وليد - بيروت - توفيت الممثلة التونسية إيناس النجار اليوم عن عمر يناهز 46 عاماً بعد تعرضها لازمة صحية قبل ايام قليلة.

وبدأ الامر حين بدأت تشعر إيناس بالألم الشديد في بطنها وبقيت على هذه الحالة لفترة طويلة من دون ان تعلم سبب حدوث ذلك. بعد فترة خضعت للكشف الطبي وتم تشخيص اصابتها بالتهابات عديدة بسبب المرارة. نقلت الراحلة الى المستشفى ولم يكن وضعها بهذا السوء عند وصولها وحاول الاطباء مساعدتها للتخلص من آلامها العديدة المضاعفات حولت حالتها الى خطرة اذ تسمم جسمها بسبب انفجار المرارة ودخلت في غيبوبة قبل 4 ايام وبعدها لم تعد تستجيب ابدا للعلاج.

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