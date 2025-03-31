شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير للحملة الإعلانية لبنك التعمير والإسكان خلال رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الحملة الإعلانية لبنك التعمير والإسكان في التميز خلال رمضان 2025، حيث تصدرت المشهد الإعلاني وحققت إعجابًا و تفاعلا كبيرًا من الجمهور. ووفقًا للتقارير الصادرة عن شركات بحوث التسويق، جاءت حمله بنك التعمير والاسكان من أعلى معدلات الإعجاب والتذكر لدى الجمهور ، مما جعلها واحدة من أنجح الحملات البنكية لهذا العام، مع ترك بصمة واضحة في أذهان المشاهدين.

رغم المنافسة الشديدة بمشاركة أكثر من 10 بنوك في الموسم الرمضاني 2025 ، نجح بنك التعمير والإسكان في تصدر القائمة وتحقيق أهداف حملته، التي ركزت على تعزيز صورة البنك كبنك تجاري شامل. وقد تم ذلك من خلال إبراز تنوع الخدمات البنكية المقدمة للأفراد والشركات تحت شعار: "خدمات بنكية ملهاش آخر."

وأظهرت التقارير أن الإعلان كان من بين الإعلانات الأكثر قوة وتأثيرًا، بالإضافة إلى تحقيق نسبًا عالية من المشاهدات والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي. وتميز الإعلان بفكرته الإبداعية التي جذبت المشاهدين ، هذا بالإضافة إلى اختيار النجوم المشاركين بعناية، مما عزز من قوة الرسالة وملاءمتها للجمهور المستهدف.

جمع الإعلان بين أسماء فنية راسخة مثل خالد النبوي ووجوه شابة بارزة مثل أحمد مالك وأسماء جلال، مما ساهم في جعله أكثر جاذبية وقربًا من مختلف الفئات العمرية، مع تقديم منتجات وخدمات البنك بطريقة واضحة وجذابة. كما ركز الإعلان على إبراز اسم البنك بصورة قوية ومتكررة، مما ساهم في تعزيز وضوح الرسالة وترسيخ صورة البنك في أذهان الجمهور، وهو ما دعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي يسعى البنك لتحقيقها.