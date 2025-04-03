خارجية بريطانيا: نحذر من السفر لإسرائيل والأراضي الفلسطينية بعد معلومات بشأن هجمات من اليمن

حذّرت وزارة الخارجية البريطانية، من "السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية بعد معلومات بشأن خطر هجمات من اليمن".

وتواصل القوات المسلّحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" عملياتها العسكرية لدعم قطاع غزة جرّاء الحرب الإسرائيلية، رغم استمرار الغارات التي يشنّها الجيش الأميركي على اليمن.

وبحسب وسائل إعلام تابعة لحركة "أنصار الله"، فقد قتل 61 مدنيا وأصيب 139 في الهجوم الأميركي على اليمن منذ 15 آذار الماضي، والتي تأتي ردا على عمليات المساندة التي تقوم بها الحركة دعما لقطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية.

وفي 15 آذار، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" على الحركة في اليمن، وهدد بـ"القضاء عليهم تماما".