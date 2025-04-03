"المسيرة" اليمنية: طيران الاستطلاع المسلح الأميركي استهدف سيارة مواطن بمديرية مجز في صعدة

أفادت قناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله" في اليمن، بأنّ "طيران الاستطلاع المسلح الأميركي استهدف سيارة مواطن بمديرية مجز في صعدة".

وفجرت الخميس، استهدفت غارات أميركية مناطق عدّة في اليمن، شملت محافظات تعز وصعدة وإب.

ووفق قناة "المسيرة" اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله"، فقد استهدف الجيش الأميركي بصاروخين أبراج اتصالات في جبل نامة بمحافظة إب وسط اليمن، وأضافت أن 15 غارة أخرى ضربت مناطق متفرقة جنوب شرقي صعدة شمالي البلاد.

وبحسب وسائل إعلام تابعة لحركة "أنصار الله"، فقد قتل 61 مدنيا وأصيب 139 في الهجوم الأميركي على اليمن منذ 15 آذار الماضي، والتي تأتي ردا على عمليات المساندة التي تقوم بها الحركة دعما لقطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية.

وفي 15 آذار، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" على الحركة في اليمن، وهدد بـ"القضاء عليهم تماما".