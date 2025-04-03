الحكومة اليابانية حذّرت من انتهاك رسوم ترامب الجمركية قواعد منظمة التجارة العالمية والمعاهدة اليابانية-الأميركية

حذّرت الحكومة اليابانية من أنّ "الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية والمعاهدة التجارية المبرمة بين البلدين". واكد المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي في حديث للصحافيين، ان "لدينا مخاوف جدية بشأن مدى توافقها مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية والمعاهدة التجارية المبرمة بين اليابان والولايات المتحدة".

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