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الحكومة اليابانية حذّرت من انتهاك رسوم ترامب الجمركية قواعد منظمة التجارة العالمية والمعاهدة اليابانية-الأميركية

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الحكومة اليابانية حذّرت من انتهاك رسوم ترامب الجمركية قواعد منظمة التجارة العالمية والمعاهدة اليابانية-الأميركية

حذّرت الحكومة اليابانية من أنّ "الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية والمعاهدة التجارية المبرمة بين البلدين".

واكد المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي في حديث للصحافيين، ان "لدينا مخاوف جدية بشأن مدى توافقها مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية والمعاهدة التجارية المبرمة بين اليابان والولايات المتحدة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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