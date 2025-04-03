شخصيات نقابية في البقاع هنأت عبر "النشرة" بعيد الفطر

بمناسبة عيد الفطر، هنأت العديد من الشخصيات النقابية في البقاع عبر "النشرة" اللبنانيين، حيث تحدث مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود عن تلازم الصوم عند المسلمين مع زمن الصوم الكبير مع المسيحيين، معتبراً أن ذلك دليل على أن العيش المشترك في لبنان يعزز المحبة، بينما أشار رئيس تجمع المزارعين في البقاع إبراهيم الترشيشي إلى أن اللبناني معتاد على تخطي الصعاب، متمنياً أن تنتهي الهموم والمشاكل في العام المقبل.

من جانبه، تمنى رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع كابي فرج، رغم أن الشعب اللبناني مقهور، أن يتغير الوضع في ظل العهد الجديد. في حين تمنى عضو مجلس الأمناء في تجمع الصناعيين في البقاع سليم عراجي أن يكون شهر رمضان شهر الوعي الحقيقي والأمل، مشيراً إلى أن لبنان ليس بلد فقير بل تعب من الذين يحكمونه.