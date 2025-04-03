الجيش الإسرائيلي دمّر غرفًا جاهزة وسط بلدة الناقورة فجرًا

أفادت قناة "المنار"، بأنّ "محلّقات إسرائيلية دمّرت غرفًا جاهزة وسط بلدة الناقورة" في جنوب لبنان، وذلك فجر اليوم. ويأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وخرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024، واستمرار احتلال الجيش الإسرائيلي لنقاط في الجنوب.

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