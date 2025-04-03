️الجيش الإسرائيلي أعلن قتل مسلحين ومصادرة وسائل قتالية وتدمير بنى تحتية في جنوب سوريا

اعلن الجيش الإسرائيلي، أن "قواتا من اللواء 474 (الجولان) صادرت وسائل قتالية ودمرت بنى تحتية في منطقة تسيل في جنوب سوريا"، مشيرا الى أن "عددا من المسلحين اطلقوا النار نحو قواتنا فقمنا باستهدافهم والقضاء على عدد من المسلحين في استهداف بري وجوي".

واضاف ان "وجود وسائل قتالية في منطقة جنوب سوريا يشكل تهديدًا على إسرائيل، ولن نسمح بوجود تهديد عسكري داخل سوريا وسنتحرك ضده".