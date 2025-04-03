أسعار النفط تراجعت بأكثر من دولارين على خلفية الرسوم الجمركية الاميركية

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين للبرميل، متأثرة بتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وأدى تصاعد التوترات التجارية إلى مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مما قد يؤثر سلبًا على توقعات الطلب على النفط في الأسواق العالمية.
وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) إلى 69.71 دولارًا للبرميل، مسجلًا خسارة قدرها 2 دولار أو 2.79%. وتراجع سعر خام برنت إلى 72.89 دولارًا للبرميل، بانخفاض قدره 0.83 دولار أو 1.13%، عند الساعة 1:45 بتوقيت غرينتش.
ويأتي هذا الانخفاض في أسعار النفط وسط حالة من القلق بشأن إمكانية اندلاع حرب تجارية شاملة، وهو ما قد يضعف حركة التجارة العالمية ويقلل من الاستهلاك الصناعي للطاقة.
في السياق، أعلن البيت الأبيض يوم الأربعاء "إعفاء واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة من الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
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