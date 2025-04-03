ماكرون سيعقد اجتماعا مع ممثلي القطاعات المتأثرة برسوم ترامب الجمركية

سيجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ممثلي القطاعات الفرنسية المتأثرة بالرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق ما أعلن مكتبه. ويأتي الاجتماع بعدما أعلن ترامب الأربعاء فرض رسوم جمركية بنسبة 20 في المئة على واردات بلاده من الاتحاد الأوروبي.

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