حسن عسيري ينجح بتقديم المقالب بشكل مختلف في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مارس 2025 08:51 مساءً - تعد برامج المقالب من أبرز البرامج التلفزيونية التي يحرص الجمهور على مُشاهدتها بكافة أنحاء الوطن العربي، وبشكل خاص البرامج التي تعتمد على إيقاع الفنانين ليكونوا هُم ضحية المقلب بالبرنامج.
وكان الفنان السعودي حسن عسيري قد خاض تجربة تقديم برامج المقالب من خلال برنامج "بروود كاست" والذي تم عرضه في شهر رمضان 2025، وقد لاقت حلقات البرنامج نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور بكافة أنحاء الوطن العربي.
وقد شهدت الحلقات استضافة عدد كبير من الفنانين على مدار ثلاثين حلقة طيلة شهر رمضان ومن أبرزهم خالد الصاوي، علاء مرسي، فيفي عبده، أحمد فتحي، مصطفى أبو سريع، جود السفياني، أحمد رزق، محمد ثروت، حمادة هلال والعديد من الفنانين.
كما حافظ برنامج "بروود كاست" على تقديم الفنانين بشخصيتهم الطبيعية والحقيقية مما أعطى مصداقية لحلقات "بروود كاست" وجعلها تجربة مميزة لاقت نجاحًا في رمضان 2025.
يُذكر أن آخر الأعمال الفنية للفنان السعودي حسن عسيري كانت مُشاركته بالتمثيل في موسم دراما رمضان 2024 من خلال مسلسلي "يا هلي" والذي جسد بطولته أمام عدد من الفنانين ومن أبرزهم خالد الفراج، نيرمين محسن، فاطمة الشريف، دريعان الدريعان، شجاع نشاط.
كما شارك أيضًا ببطولة مسلسل "سندس"، أمام كل من إلهام علي، فيصل العمري، آلاء سالم، رسيل العتيبي، عبد الرحمن نافع، محمد الحربي، حنين زياد، رياض الصالحاني، عهود السامر وعدد كبير من الفنانين.
وكان الفنان السعودي حسن عسيري قد خاض تجربة تقديم برامج المقالب من خلال برنامج "بروود كاست" والذي تم عرضه في شهر رمضان 2025، وقد لاقت حلقات البرنامج نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور بكافة أنحاء الوطن العربي.
الاعتماد على استفزاز الفنانين لتنفيذ مقلب "بروود كاست"وقد اعتمد الفنان السعودي حسن عسيري من خلال برنامجه "بروود كاست" على توجيه عدد من الأسئلة الإستفزازية لضيوف برنامجه من فناني الوطن العربي، وجاء ذلك لتنفيذ المقلب لمُشاهدة ردود أفعالهم.
وقد شهدت الحلقات استضافة عدد كبير من الفنانين على مدار ثلاثين حلقة طيلة شهر رمضان ومن أبرزهم خالد الصاوي، علاء مرسي، فيفي عبده، أحمد فتحي، مصطفى أبو سريع، جود السفياني، أحمد رزق، محمد ثروت، حمادة هلال والعديد من الفنانين.
تميز حسن عسيري بتقديم المقلب بخفة ظلوقد تميز الفنان حسن عسيري بخفة ظل طبيعية جعلت المقلب الذي يقع ضحيته أحد الفنانين يُقدم بشكل حقيقي، مما جعل المُشاهدين يتفاعلون مع حلقات البرنامج عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
كما حافظ برنامج "بروود كاست" على تقديم الفنانين بشخصيتهم الطبيعية والحقيقية مما أعطى مصداقية لحلقات "بروود كاست" وجعلها تجربة مميزة لاقت نجاحًا في رمضان 2025.
يُذكر أن آخر الأعمال الفنية للفنان السعودي حسن عسيري كانت مُشاركته بالتمثيل في موسم دراما رمضان 2024 من خلال مسلسلي "يا هلي" والذي جسد بطولته أمام عدد من الفنانين ومن أبرزهم خالد الفراج، نيرمين محسن، فاطمة الشريف، دريعان الدريعان، شجاع نشاط.
كما شارك أيضًا ببطولة مسلسل "سندس"، أمام كل من إلهام علي، فيصل العمري، آلاء سالم، رسيل العتيبي، عبد الرحمن نافع، محمد الحربي، حنين زياد، رياض الصالحاني، عهود السامر وعدد كبير من الفنانين.
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