شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعلن خطتها لاستقبال عيد الفطر بمراكز الشباب والمنشآت الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات والأنشطة للشباب والنشء خلال إجازة عيد الفطر المبارك، أعلنت وزارة الشباب والرياضة خطتها الشاملة لاستقبال العيد، والتي تتضمن تنفيذ مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية في جميع مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بمختلف محافظات الجمهورية.

توجيهات وزير الشباب والرياضة

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جميع القطاعات المعنية في الوزارة بضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال تجهيز مراكز الشباب والهيئات الرياضية لاستقبال المواطنين، وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة المختلفة خلال الإجازة، مشدداً على أهمية توفير برامج ترفيهية وتوعوية تسهم في تعزيز دور مراكز الشباب كمؤسسات مجتمعية متكاملة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تضع في أولوياتها تقديم خدمات رياضية وثقافية متميزة للنشء والشباب، مشيراً إلى أن مراكز الشباب ستفتح أبوابها أمام المواطنين لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية في العيد.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة تنفذ سنوياً 5748 برنامجاً ونشاطاً، تحقق نحو 137.7 مليون فرصة استفادة، بمتوسط 15.3 مليون فرصة مشاركة للنشء والشباب والرياضيين سنوياً.

وأضاف "صبحي" أن الوزارة تتابع عن كثب تنفيذ جميع الفعاليات، لضمان تقديمها بأفضل صورة، مؤكدًا أن هناك فرق عمل ميدانية في جميع المحافظات لمتابعة سير الأنشطة والتأكد من تلبية احتياجات المواطنين.

الأنشطة والفعاليات المقرر تنفيذها

وضعت الوزارة خطة متكاملة تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة، والتي تشمل:

* فتح مراكز الشباب أمام المواطنين مجانًا خلال إجازة العيد، لإتاحة الفرصة للجميع للاستفادة من الأنشطة والخدمات المقدمة.

* إقامة دورات رياضية في مختلف الألعاب بمشاركة فرق من مختلف الفئات العمرية.

* تنظيم حفلات فنية وثقافية ومسابقات ترفيهية في مراكز الشباب الكبرى، بمشاركة الفرق داخل مراكز الشباب.

* إطلاق مبادرات مجتمعية لتعزيز دور مراكز الشباب في نشر الثقافة الرياضية والتوعية المجتمعية.

* تنظيم أنشطة للأطفال تشمل ورش رسم وتلوين ومسابقات ثقافية لإضفاء أجواء الفرح والبهجة.

وتعكس هذه الجهود حرص وزارة الشباب والرياضة على توفير بيئة ترفيهية وثقافية ورياضية مناسبة للشباب والأسر المصرية خلال عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم الأنشطة الشبابية والرياضية وتعزيز دور مراكز الشباب كمؤسسات خدمية تساهم في بناء شخصية النشء والشباب.

الاستعدادات اللوجستية

وجهت الوزارة جميع مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير أعلى مستوى من الخدمات خلال فترة العيد، حيث تم:

* رفع كفاءة الملاعب والصالات الرياضية وتجهيزها لاستقبال الزوار.

* تعزيز التواجد الإداري داخل مراكز الشباب لضمان سلامة المواطنين وحسن سير الفعاليات.

* التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية والتأكد من جاهزية المنشآت الرياضية لاستقبال الجماهير.

مبادرات خاصة في المحافظات

أعلنت عدد من مديريات الشباب والرياضة في المحافظات عن خططها لاستقبال عيد الفطر، حيث أطلقت العديد من مديريات الشباب والرياضة برامج ترفيهية ورياضية تشمل مسابقات وألعاب رياضية للأطفال، بجانب تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية، إضافة إلى عروض فنية وموسيقية للأطفال والشباب، كما خصصت العديد من المحافظات عدداً من مراكز الشباب لاستقبال المواطنين الراغبين في أداء صلاة العيد.