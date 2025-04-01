شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب الرد الرسمى على 3 نقاط متعلقة بعقوبات القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل نادي الزمالك اليوم الإثنين خطاباً رسمياً إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة بناء على الأنباء المتداولة منذ أمس بخصوص صدور قرار جديد من مجلس إدارة الرابطة بتعديل القرار رقم (50) السابق إخطار نادي الزمالك به.

وأشار نادي الزمالك في خطابه إلى أنه الطرف الرئيسي للموضوع محل القرار المذكور، ولم يتم إخطاره حتى الآن بالقرار الجديد المنوه عنه بالبيان الأخير بتاريخ 30 مارس 2025.

ومع حفظ حق النادي في اتخاذ الإجراءات القانونية فإن نادي الزمالك يطلب على وجه السرعة موافاته بالرد الرسمي على النقاط الثلاث التالية:

صورة كاملة من القرار الجديد للرابطة.

بيان تفصيلي بأسباب ذلك القرار إن وجد.

صورة محضر اجتماع الرابطة الذي صدر فيه القرار المشار إليه وكافة المستندات والوثائق ذات الصلة إن وجدت.

ويؤكد نادي الزمالك أنه مع احترامه لكافة الأطراف ذات الصلة فإن عدم موافاتنا بشيء مما تقدم يعد إقرارا منكم بعدم تحققه وعدم وجوده.

وكانت رابطة الأندية قد أرسلت خطاباً إلى نادي الزمالك برقم صادر 707 في 15 مارس 2025، والمتضمن رقم (50) بشأن مباراة النادي مع فريق النادي الأهلي التي كان مقرراً إقامتها يوم 11 مارس 2025، والذي جاء به تطبيقاً للائحة اعتبار الزمالك فائزا 3 / 0 وخصم ثلاث نقاط من المنافس، بالإضافة إلى الغرامات والعقوبات المالية.