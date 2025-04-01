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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الإثنين 31 - 3 - 2025، هى خدمة يقدمها الخليج 365 لأهم 7 أخبار رياضة على الساحة الرياضية.

بيراميدز يخطر رسميًا بإلغاء طلب استقدام حكام أجانب لمواجهته مع الأهلي

أرسل نادي بيراميدز اليوم الاثنين خطابًا عبر البريد الإلكتروني الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، لإبلاغه بإلغاء طلبه السابق، الذي تقدم به رسميًا يوم 28 مارس الماضي لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي، لإدارة مواجهته أمام الأهلي.

الإسماعيلى ينتظر الموافقة على القرض البنكى من أجل إنهاء قضايا فيفا

ينتظر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، الحصول على القرض البنكي خلال الأيام المقبلة، من أجل إنهاء القضايا المتعلقة في الاتحاد الدولى "فيفا" من أجل رفع إيقاف القيد على الدراويش.

الأهلي بزيه التقليدي والهلال بالقميص الأزرق والشورت الأسود

عقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والهلال السوداني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بمقر الجزيرة، وتم خلاله الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالمباراة التي تقام غدًا الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي.

المصري ينهي إجراءات التجديد للجزائري عبد الرحيم دغموم 3 مواسم

أنهت إدارة النادي المصري إجراءات التجديد للجزائري عبد الرحيم دغموم لمدة 3 مواسم مقبلة، خاصة أن عقده ينتهي مع الفريق البورسعيدي بنهاية الموسم الجاري.

بيسيرو يعزل لاعبي الزمالك عن أزمة مباراة القمة قبل مواجهة ستيلينبوش

طالب البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك لاعبيه بعدم التركيز في أزمة مباراة القمة، خاصة بعد قرار رابطة الأندية المحترفة بتعديل العقوبات المترتبة على انسحاب الأهلي من المباراة يوم 11 مارس الجاري.

رسمياً.. مصطفى عسل يعتلي صدارة التصنيف العالمي للاسكواش

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر مارس الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وتقدم مصطفى عسل لاعب بالم هيلز إلى صدارة التصنيف، منهياً هيمنة على فرج لاعب وادى دجلة التي استمرت لـ93 أسبوعا على التوالى، فيما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الـ 16.

23 لاعباً فى قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني فى ربع نهائي الأبطال

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على اصطحاب 23 لاعباً فى قائمة فريقه التي ستخوض مباراة الهلال السوداني غدا، الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.