ضربة كبيرة لسيتي بتأكيد إصابة هدافه هالاند

الرياص - اسماء السيد - لندن : تعرض مانشستر سيتي لضربة كبيرة الاثنين بإصابة هدافه النروجي إرلينغ هالاند في الكاحل ومن المرجح أن يستمر غيابه لفترة، تزامنا مع وصول الموسم الى فترته الاخيرة.

وأصيب هالاند (24 عاما) خلال الفوز على بورنموث 2 1 في ربع نهائي كأس إنكلترا الاحد.

وجاءت إصابة هالاند بعدما كان قد سجل هدفه الـ 30 لهذا الموسم فارضا التعادل في اللقاء، قبل أن يصاب اثر تدخل قوي من لاعب وسط بورنموث لويس كوك.

ولم يكشف بطل انكلترا عن المدة الزمنية التي سيحتاجها اللاعب للعودة موضحا في بيان له "التوقعات هي ان إرلينغ سيكون جاهزا للعب دور إضافي في الجزء المتبقي من الموسم، ومن ضمنه كأس العالم للاندية".

وتابع "خضع إرلينغ لاختبارات اولية في مانشستر صبيحة الاثنين وسوف يخضع لتقييم متخصص للتأكيد على الحجم الكامل للاصابة".

وأردف "لا يزال التقييم مستمرا للتأكد من التشخيص الكامل".

يحتل سيتي حاليا المركز الخامس في ترتيب الدوري الانكليزي ويصارع من اجل ضمان تأهله الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويخوض فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا مباراتين مهمتين امام ليستر سيتي ومانشستر يونايتد هذا الاسبوع.