شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: مقتل الأستاذ عبدالواسع زاهر في غارة أمريكية على برج الاتصالات في محافظة إب "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدف الطيران الأمريكي فجر اليوم برج الاتصالات في قرية نامة بمديرية جبلة، محافظة إب، مما أسفر عن مقتل الأستاذ عبدالواسع زاهر، الذي كان يتولى حراسة البرج لحظة الاستهداف.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن الغارة تسببت في تدمير البرج وإلحاق أضرار في المنطقة المحيطة. ولم تصدر بعد أي تصريحات رسمية حول الهجوم أو أسبابه.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، وسط مخاوف من تداعياتها على الاتصالات والخدمات في المحافظة.



