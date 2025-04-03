شاهد بالصورة كيف أصبح مبنى المياه الذي تعرض للقصف ليل البارحة

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عدن - ياسمين التهامي - تعرض مبنى مشروع المياه في مدينة المنصورية بمحافظة الحديدة لقصف جوي أمريكي أمس الإثنين ما أدى إلى تدميره بالكامل. وكان المبنى، الذي كان يحمل علم اليمن وشعار المشروع، في حالة جيدة قبل القصف، لكنه تحول إلى أنقاض بعد الغارة، حيث أظهرت الصور أشخاصًا يتفقدون الموقع وسط الدمار الذي خلفته الضربة.



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