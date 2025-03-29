إن كنت محجبة.. هذا دليلك لإختيار ملابسك الرياضية

ميرنا وليد - بيروت - من المعروف أن الملابس الرياضية تختلف عن الملابس اليومية من حيث النوعية، فهي يجب أن تكون من قماش قطني خفيف ومريح، وبتصاميم لا تشعر بالضيق.



إن كنت من المحجبات، إستلهمي إطلالاتك بملابس الرياضة من هذه الخطوات.

طقم رياضي مريح

يمكنك إعتماد طقم رياضي مريح وعملي يساعدك أثناء ممارسة الرياضة، وأن تنسقيه مع حذاء رياضي وحقيبة توت كبيرة لوضع أغراضك بها، فضلاً عن الكاب الأبيض.

الملابس بقياس الجسم

يمكنك إختيار ملابس على قياس جسمك، تساعد بالشعور بالراحة أثناء ممارسة الرياضة، ويتصل بها الحجاب لسهولة اعتمادها.

الهودي والبنطال الرياضي

يمكنك الظهور بطقم رياضي يجمع بين الهودي والبنطال الرياضي، ويعد لون الرمادي من أكثر الألوان المناسبة لهذه الإطلالات.

بدلة التدريب الرياضي

إعتمدي طقم التدريب الرياضي أو الجري من أكثر الإطلالات الرياضية العملية، وخاصة لممارسة الركض.

الطقم الرياضي الواسع

تفضل الكثير من المحجبات الظهور بملابس جيم بقسات واسعة، تشعرهن بالراحة ولا تظهر ملامح أجسامهن.





