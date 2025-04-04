شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عشاق الرياضة.. لهذا السبب يعد تحديث Apple CarPlay الجديد ضرورى والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة Apple نظام التشغيل iOS 18.4 ويأتي الآن أحدث التحديثات لـ Apple CarPlay، بما في ذلك دعم الرياضة.

وعلى الرغم من وجود العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك الصف الثالث من الرموز على شاشة أكبر، وخيارات تطبيق الملاحة الافتراضية للاتحاد الأوروبي، فإن تطبيقات الرياضة هي التي تبرز بشكل كبير.

سيسمح هذا الإعداد الجديد للتطبيقات الرياضية المثبتة لديك بالاستحواذ على جزء من شاشة سيارتك، وسيعني دعم تطبيق الرياضة الجديد أنه يمكنك الحصول على نتائج رياضية مباشرة على سبيل المثال، وعرضها جنبًا إلى جنب مع تطبيقات أخرى مثل الاتجاهات أو الموسيقى.

ليس من الواضح تمامًا مقدار المساحة التي ستُعرض على الشاشة ، قد يقتصر الأمر على شعاري فريقين والنتائج، أو قد يكون أكثر تعقيدًا.

وللتوضيح، تم إعداد هذه الميزة للتحديث الأخير ولكنها قد لا تعمل على جميع الأجهزة حتى الآن، حيث تتطلب أيضًا من مطوري التطبيقات التابعين لجهات خارجية استخدام هذه الميزة.

المزيد عن أيقونات الشاشة

يُعد استخدام صف ثالث من الأيقونات ميزةً بالغة الأهمية للوصول السريع والسهل إلى التطبيقات التي تريدها أثناء القيادة ، لا داعي للتنقل بين الشاشات للعثور على التطبيق الذي تبحث عنه.

الجانب السلبي؟ صُممت هذه الميزة للشاشات الكبيرة، للاستفادة من المساحة الإضافية لذا، إذا كانت شاشة سيارتك أصغر حجمًا، فقد لا تجد هذه الميزة متاحة لك.

التخلف عن السداد في الاتحاد الأوروبي

حتى الآن، كان بإمكانك الوصول إلى خدمات الملاحة بالإضافة إلى خرائط Apple الافتراضية ، هذا يعني أنه يمكنك استخدام Waze أو خرائط Google، على سبيل المثال.

وكانت المشكلة أنك لم تتمكن من ضبط أيٍّ من تطبيقي الملاحة افتراضيًا، وقد تغيّر هذا مع هذا التحديث.

وبالنسبة لأولئك الموجودين في الاتحاد الأوروبي، أصبح من الممكن الآن تعيين تطبيق ملاحة آخر كتطبيق افتراضي، بحيث عندما تفتحه للحصول على الاتجاهات سيتم الانتقال إليه مباشرة.