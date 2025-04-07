شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تواجه مشكلة فى لوحة مفاتيح iPad.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

طرحت شركة أبل عددًا من المنتجات الجديدة، بما في ذلك جهاز iPad Air الجديد المزود بشريحة M3 بسعر 599 دولارًا، ورغم أن هذا الجهاز لم يكن مميزًا تمامًا، إلا أنه أضاف ميزة جديدة، وهو نسخة أخرى من لوحة المفاتيح Magic Keyboard، تأتي لوحة المفاتيح الجديدة هذه بمفاتيح الوظائف لجهاز iPad Air لأول مرة، وهو إنجاز كبير، لكنها تتضمن أيضًا على عدد من الأمور التي تثير بعض المشكلات.

مشكلة لوحة المفاتيح بجهاز iPad Air

تبدأ لوحة المفاتيح الجديدة لجهاز iPad Air من 269 دولارًا، هذا ليس سعرًا مناسبًا على الإطلاق للوحة مفاتيح iPad، وتتوفر لوحة المفاتيح باللون الأبيض فقط، مما يجعلها أكثر عرضة للاتساخ والبقع.

كما تبدو لوحة المفاتيح الجديدة هذه زائدة عن الحاجة، بسبب أن لوحة المفاتيح الأصلية المصممة لجهاز iPad Pro 2018-2022، كانت متوافقة مع جميع طرازات iPad Air الحديثة، حتى أن أبل تُعلن عن توافقها في صفحة التوافق، لذلك يبدو أن أبل صنعت لوحة مفاتيح Magic الجديدة لجهاز iPad Air لسبب واحد فقط: مفاتيح الوظائف.