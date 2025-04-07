شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة ابتكارية.. الصين تكشف عن تطوير روبوتات للإسعافات الأولية والان نبدء بالتفاصيل

روبوتات الإسعافات الأولية

روبوتات المساعدة الطبية

الدمام - شريف احمد - تمكنت شركة صينية مختصة بالتكنولوجيا الطبية بالتعاون مع شركة أخرى مختصة في تكنولوجيا الروبوتات، من تطوير مجموعة من الروبوتات تعمل على تقديم الإسعافات الأولية.وتشارك الروبوتات في عمليات الإنقاذ خلال الكوارث الطبيعية والعمليات في البيئات المعقدة والنقل إلى داخل المستشفيات، إلى جانب حملها معدات وأجهزة الإسعافات الأولية.وتستطيع الروبوتات حمل أجهزة التنفس ومراقبة الأكسجين في الدم والحقن والموجات فوق الصوتية وإزالة الرجفان والإنعاش القلبي الرئوي وتزويد الأكسجين.وشكلت روبوتات الإسعافات الأولية قفزة جديدة في المجال الصحي والطبي التكنولوجي، حيث تتميز بخفة الوزن والقدرة على تقديم العلاج السريع والفعال.كما تجمع بين المعدات الطبية وتقنيات الروبوتات الناضجة، مما يحقق الذكاء المتجسد من خلال تجهيزها بثلاثة أوضاع للمشي، رباعية الأرجل ورباعية العجلات وذات المسارات، مع سبع قدرات.وتشمل تلك القدرات: المشي والجري وتسلق المباني وتسلق المنحدرات والاستلقاء وتجنب العوائق واجتيازها، وتعمل هذه الروبوتات بشكل ثابت في درجات حرارة تتراوح بين 20 و 55 درجة مئوية.كما تعمل في سيناريوهات مختلفة وبشكل واسع النطاق لتؤدي دورًا مثاليًا في الإجراءات الطبية في الأماكن الخطرة، والبيئات القاسية والأماكن التي لا يستطيع الإنسان الوصول إليها.