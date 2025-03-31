لذلك لا يضع أفراد العائلة الملكية البريطانية حزام الأمان في السيارة

ميرنا وليد - بيروت - هل لاحظتم ان افراد العائلة الملكية البريطانية لا يضعون حزام الامان في السيارات؟ هناك عدة اسباب تجبرهم ان يستغنوا عن هذه الحركة في حياتهم.



وكشف خبير في شؤون العائلة الملكية ان أنّ السبب وراء هذا القرار مرتبط بـ "اعتبارات أمنية" وقال: "هناك مخاوف بشأن إخراج أفراد العائلة المالكة من السيارة بأسرع وقت ممكن".

كما ان هناك اسباب تتعلق بالمظهر والشكل الخارجي اذ ان وضع الاحزمة في السيارة قد تؤدي الى تجعيد الملابس خصوصا ان كانوا يرتدون الملابس الرسمية.

يمكن ان يلجأ اعضاء العائلة الملكية الى وضع الاحزمة اذا كانوا يتوجهون الى اماكن بعيدة او ان كانوا على عجلة من امرهم.

وليس من المفترض أن يتعرّض أي من أفراد العائلة المالكة لعقوبات قانونية بسبب عدم استعمال حزام الأمان،وذلك لانهم يتمتّعون بحصانة سيادية وقانونية.