"سرايا القدس" أعلنت استهداف آلية عسكرية بعبوّة في خان يونس

أعلنت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عن "تفجير عبوة مزروعة مسبقًا في آلية عسكرية صهيونية توغلت في مناطق شرق خان يونس، بالتزامن مع قصف منطقة التوغل بعدد من قذائف الهاون".

في وقت سابق، زعم الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، استهداف موقع في خان يونس أطلقت منه اليوم قذائف هاون على القوات الإسرائيلية.

وكانت قد أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ "الجيش الإسرائيلي يشنّ موجة هجمات واسعة على قطاع غزة وسط دوي انفجارات عنيفة".

ومنذ استئنافها الحرب على غزة في 18 آذار الحالي، قتلت إسرائيل 896 فلسطينيا وأصابت 1984 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة بالقطاع.

في حين خلفت الحرب على القطاع المستمرة منذ 7 تشرين الأول 2023 أكثر من 164 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.