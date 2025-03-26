شكرا لقرائتكم خبر عن «مياهنا» تعلن ترسية مشروع مع «مدن» بقيمة مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تسلمت شركة مياهنا، أمس، خطاب ترسية مشروع إعادة تأهيل وتطوير ورفع سعة وكفاءة وتشغيل نظام معالجة الصرف الصحي والصناعي بالمدينة الصناعية الأولى بجدة بنظام ROT طويل الأجل لمدة 25 سنة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يشمل نطاق عمل المشروع إعادة تأهيل وتطوير وبناء وتشغيل وصيانة أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي بما فيه الاستثمار في الأصول والموارد اللازمة، واستخدام الموقع والأراضي المتفق عليها، وتقديم الخدمات، وتوليد الإيرادات من خلال بيع المياه المعالجة، وذلك كله ضمن إطار نموذج إعادة التأهيل والتشغيل والنقل (ROT).
وتٌقدر القيمة الإجمالية للمشروع خلال مدة 25 عامًا بـ1 مليار ريال، وذلك بحسب كميات الاستهلاك الفعلي لخدمات المياه والصرف الصحي في المدينة الصناعية.
ويشمل نطاق عمل المشروع:
• إعادة تأهيل وتطوير وبناء وصيانة وإدارة أنظمة المشروع خلال مدة العقد.
• الاستثمار في الأصول / الموارد اللازمة لنظام المشروع من حيث الإنفاق الرأسمالي (CAPEX) وفقًا لنموذج إعادة التأهيل والتطوير والبناء والتشغيل والصيانة (ROT).
• استخدام صاحب حق الانتفاع للموقع والأرض المتفق عليها، بناءً على اتفاقية الانتفاع.
• ضمان استمرارية وموثوقية توفير الخدمات العامة الخاصة بمعالجة الصرف الصحي والصناعي.
• معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي الخام وفقًا لاتفاقية تقديم الخدمات (SA).
• تسويق وبيع إنتاج المياه المعالجة للأغراض الصناعية وفقًا لاتفاقية تقديم الخدمات (SA).
• توفير أعمال الصيانة للشبكات الخارجية ومحطات الرفع.
• كافة الإجراءات المتعلقة بأي مما تم ذكره أعلاه.
• تحصيل مقابل تقديم الخدمة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يشمل نطاق عمل المشروع إعادة تأهيل وتطوير وبناء وتشغيل وصيانة أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي بما فيه الاستثمار في الأصول والموارد اللازمة، واستخدام الموقع والأراضي المتفق عليها، وتقديم الخدمات، وتوليد الإيرادات من خلال بيع المياه المعالجة، وذلك كله ضمن إطار نموذج إعادة التأهيل والتشغيل والنقل (ROT).
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ويشمل نطاق عمل المشروع:
• إعادة تأهيل وتطوير وبناء وصيانة وإدارة أنظمة المشروع خلال مدة العقد.
• الاستثمار في الأصول / الموارد اللازمة لنظام المشروع من حيث الإنفاق الرأسمالي (CAPEX) وفقًا لنموذج إعادة التأهيل والتطوير والبناء والتشغيل والصيانة (ROT).
• استخدام صاحب حق الانتفاع للموقع والأرض المتفق عليها، بناءً على اتفاقية الانتفاع.
• ضمان استمرارية وموثوقية توفير الخدمات العامة الخاصة بمعالجة الصرف الصحي والصناعي.
• معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي الخام وفقًا لاتفاقية تقديم الخدمات (SA).
• تسويق وبيع إنتاج المياه المعالجة للأغراض الصناعية وفقًا لاتفاقية تقديم الخدمات (SA).
• توفير أعمال الصيانة للشبكات الخارجية ومحطات الرفع.
• كافة الإجراءات المتعلقة بأي مما تم ذكره أعلاه.
• تحصيل مقابل تقديم الخدمة.