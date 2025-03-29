شكرا لقرائتكم خبر عن 5.8 ألف مستفيد من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بـ11.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 11.3 ألف مستفيد بنهاية يناير 2025 بإجمالى أرصدة تمويل 16.2 مليار جنيه مقابل 6.5 ألف مستفيد بنهاية يناير 2024 بإجمالي أرصدة تمويل 6.9 مليار جنيه.

ووفق التقرير، بلغ عدد المستفيدين من التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة خلال شهر يناير 0.5 ألف مستفيد بقيمة 1.1 مليار جنيه مقابل 0.4 ألف مستفيد بقيمة 656.9 مليون جنيه خلال الشهر المماثل من العام الماضى.

ويعد قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محركًا رئيسيًا للاقتصاد وهو أحد المجالات الأسرع نموًا التي تعزز النمو الاقتصادى وتساعد في التنمية الإقليمية، وتلعب تلك المشروعات دورًا مهمًا فى خلق فرص العمل فى السوق المصرية، وهى من أهم العوامل التي تركز عليها الحكومة المصرية للمساعدة في تعزيز اقتصادها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويبلغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر، ما يقرب من 3.74 مليون شركة، وتمثل 44.6 فى المائة من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمى، فيما يبلغ عدد العاملين فى القطاع نحو 5.8 مليون عامل، يمثلون نحو 43.1% من عدد العاملين فى القطاع الرسمي المصري ككل، وفق بيانات رسمية.

واتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة سواء فى الجانب التمويلي من خلال إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات أو تقديم الخدمات غير المالية لريادة الأعمال، ويشمل ذلك توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى الدعم المؤسسى من خلال تحديد جهاز واحد مسئول عن هذا القطاع؛ هو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بجانب الشق التشريعى، إذ اعتمد مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.