القصيم تستعدّ لإحتفالات العيد

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برعاية الهيئة العامة للترفيه (GEA) وتحت شعار “فعاليات العيد والفرحة تزيد”، يلتقي جمهور “القصيم” في ثاني أيام العيد مع الفنان خالد عبدالرحمن في حفل مميز تنظّمه شركة “بنشمارك”، وذلك في الصالة الرياضية بجامعة القصيم، بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد.
ويُعد خالد عبدالرحمن من أبرز نجوم الأغنية السعودية والخليجية، حيث تميّز بصوته العذب وأعماله التي تجمع بين الطرب الأصيل والإحساس المرهف، مقدمًا العديد من الأغاني التي حققت نجاحًا واسعًا، ما يجعل حفله في القصيم فرصة لعشاقه للاستمتاع بأجمل أعماله في أجواء العيد.
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الجدير بالذكر أن حفلات العيد ستُقام في عدّة مدن بالمملكة، منها القصيم، الرياض، المنطقة الشرقية، جدة، أبها وشقراء.
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