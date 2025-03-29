شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حسبة عمري الحلقة 14.. هند تطلب من زوار فاروق بالمستشفى الخروج من غرفته ليرتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 14 من مسلسل حسبة عمري طلب هند "روجينا" ممن جاؤوا لزيارة طليقها فاروق "عمرو عبد الجليل" بالمستشفى، الخروج من غرفته، حتى ينعم ببعض الهدوء، وذلك بعد تعرض ولوعكة صحية وجلطة بالقلب، تسببت في مكوثه بالمستشفى.

ويعد موقف هند من مرض طليقها غريبا بعض الشيء بالنسبة للجميع، خاصة أنهما انفصلا بطريقة وصلت إلى أقسام الشرطة والمحاكم وتبادل الاتهامات.

وكانت الحلقة 13 من مسلسل حسبة عمري شهدت جلسة عتاب بين هند "روجينا" وابنها حسن "عمر رزيق"، بسبب ما بدر منه من تصرفات فى الفترة الماضية.

كما حذرته هند من صديقه إسماعيل، وكشفت له أن إسماعيل يبتز الفتيات من خلال السطو على هواتفهن، وسرقة صورهن. وزارت زوجة الشاعر والكاتب هانى "نور قدرى" له فى مقر عمله، حيث اصطحبت معها أبنائهما.

وأصيب هاني "علي الطيب" بنوعا من التوتر، خاصة أن دار النشر التى يعمل بها تعود ملكيتها لكاتبة سعودية تدعى غزل "في فؤاد"، وقد يوضع في موقف محرج للغاية إذا وصلت مقر العمل وشاهدت ما يحدث.

وحاول حسن "عمر رزيق" مصالحة رنا "ملك حسن"، بعدما قررت الابتعاد عنه، عندما وجدته مع فتاة أخرى في النادي، حيث رفضت رنا، وطلب منه الابتعاد عنها وعدم الحديث معها مرة أخرى.

فيما أصيبت والدة رنا بالصدمة بعدما علمت أن حسن ورنا انفصلا، وطلب منه معرفة ما حدث، حيث أكد لها أنه تسبب في حزن لها.

وتعرض هاني "علي الطيب" إلى موقف محرج مع صاحبة الدار التي يعمل بها غزل "في فؤاد"، بسبب زوجته نيرة "نور قدري".

ودخلت غزل المكتب للحديث مع هاني، إلا أنها تفاجأت بوجود زوجته وأبنائه، وقد قامت زوجته بتحضير طعام، وتناولوا معا وجبة الغداء.

وكرر المحامي منتصر "محمود البزاوي" طلب الزواج من ابنة خالته وموكلته هند "روجينا"، إلا أنها واجهت طلبه بالصد، مؤكدة له أنه متزوج بالفعل ولديه أبناء. فيما كشف منتصر عن أن أبنائه سيفرحون إذا تزوج منها، وأن زوجته "صافي" موافقة على زواجه منها.

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