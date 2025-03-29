سلالات قاتلة وسريعة الانتشار.. تحذيرات جديدة من جدري القرود

القاهرة - سمر حسين - صحة

قلق شديد يسيطر على بعض البلدان الإفريقية، أدى لتحذيرات متصاعدة من منظمة الصحة العالمية، معبرةً عن خوفها من انتشار المرض القاتل، خاصة بعد تطور سلالتين من الفيروس الخطير، وهو ما كشفت عنه المنظمة أمس.

فى بيان لها بشأن حالات جدري القرود المستوردة، أوضحت أن بيانات المراقبة العالمية المحدثة تُظهر أنه تم الإبلاغ عن 3191 حالة إصابة جديدة مؤكدة بمرض جدرى القرود على مستوى العالم إلى منظمة الصحة العالمية لشهر فبراير 2025، وتم اكتشاف معظم الحالات (88%) في المنطقة الأفريقية.

وأشارت المنظمة إلى انتشار السلالتين Ia وIb في البلاد.

ما هي سلالات جدري القرود الخطيرة؟

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن جدري القرود إمبوكس، فيروس يسبب طفحا جلديا مؤلما وتضخما في الغدد الليمفاوية، مع حدوث الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر والوهن، وهو من فصيلة الفيروسات الجدرية، التي تشمل الجدري وجدري البقر والوقس وفيروسات أخرى.

وهناك فرعان حيويان مختلفان من الفيروس: الفرع الحيوي الأول (الفرعان الحيويان الثانويان 1 أ و1 ب) والفرع الحيوي الثاني (الفرعان الحيويان الثانويان 2 أ و2 ب).

أما السلالة الجديدة من الفيروس، المعروفة باسم Ib، هي التي حذرت منها الصحة العالمية مؤخرًا، تعد نسخة متحورة من الفرع الأول، وهو شكل من أشكال جدري القرود الذي ينتشر عن طريق الاتصال بالحيوانات المصابة وكانت متوطنًا في الكونغو منذ عقود.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تعد سلالة Ib (MPXV) من جدري القرود سلالة قاتلة ومتطورة بسبب الطفرات الجينية، إذ جرى اكتشافها في منتصف عام 2024، ويتم تداولها بشكل مشترك مع الفرع Ia (MPXV).

هل جدري القرود سريع الانتشار.. وما السلالة الأخطر؟

وأكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، لـ«الوطن»، أن فيروس جدري القرود ليس سريع الانتشار مثل كورونا، لأنه ينتقل بشكل رئيسي خلال التلامس المباشر مع الشخص المصاب أو إفرازاته، أو عبر ملامسة الجلد أو سوائل الجسم، لذلك أقل انتشارًا بالمقارنة مع كورونا.

وأكد استشاري الحساسية والمناعة أن الفيروس يظهر غالبًا في الأماكن المزدحمة أو بين الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، وأن السلالة الجديدة 1ب هي الأشد خطورة، وتتطلب العزل.

هل يمكن علاج جدري القرود والطفح الجلدي؟

وأوضحت الدكتورة إيمان سند، أستاذ أمراض الجلدية، لـ«الوطن» أنه لا يوجد علاج لجدري القرود حتى الآن، ولكن الأمر يتعلق بطرق الوقاية، مع العلاجات المضادة للفيروسات المخصصة للجدري التقليدية.

أعراض جدري القرود

التهاب الحلق

صداع

آلام العضلات

آلام الظهر

تضخم الغدد الليمفاوية

إرهاق عام

الطفح الجلدي

ظهور الآفات على اليدين أو القدمين أو الصدر أو الوجه أو الأعضاء الحساسة

ظهور بقع مسطحة، ثم عقدة صلبة

ظهور بثور تحتوي على صديد.