الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار مؤخرًا إلى 3600 قتيل، وما يزال العدد في تزايد مستمر.

وأشارت إدارة خدمات الإطفاء في ميانمار إلى أن فرق الإنقاذ انتشلت 10 جثث من تحت أنقاض مبنى منهار في ماندالاي ثاني أكبر مدن البلاد، فيما ذكر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 17.2 مليون شخص ممن يعيشون في الخليج 365 المتضررة بحاجة ماسة إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية والمساعدات النقدية ومأوى لحالات الطوارئ.

وقام السكان في نايبيداو عاصمة ميانمار بإزالة الحطام وجمع الأخشاب من منازلهم المتضررة تحت المطر الغزير، بينما عمل الجنود على إزالة الأنقاض في بعض المواقع.

وفي السياق ذاته، شهدت العاصمة نايبيداو انخفاضًا كبيرًا في عدد فرق الإنقاذ العاملة في الخليج 365 السكنية، مما يعكس الانتقال التدريجي من مرحلة البحث عن ناجين إلى التركيز على تقديم المساعدات وإعادة الإعمار.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط